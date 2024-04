My Wonderful Life, in onda su NOW, la nuova serie tv con Hilal Altınbilek la protagonista di Terra Amara, la serie tv trasmessa in Italia da Canale 5, è tra le fiction più amate della piattaforma digitale.

Ormai alla 24esima puntata la serie è tra le top ten di Now tv.

Insieme a Hilal Altınbilek un cast d’eccezione. Cansel Elçin, Seda Akman e Cemre Gümeli , Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu e Caner Topçu.

Attori conosciuti ed amati in Turchia, che sicuramente saranno poi amati in Italia, visto che negli ultimi anni grazie ai continui acquisti di diritti e scambi tra Italia e Turchia, gli attori diventano subito beniamini.

E’ già online il trailer delle ultime puntate di My Wonderful Life. La serie in Turchia, conosciuta col nome di Sahane Hayatim, racconta la storia avvincente di Şebnem, che ha affrontato grandi ingiustizie nella vita, ha lavorato duramente per superarle, ha fatto ciò che era necessario per farlo, e ora cerca di dimenticare il suo passato criminale che è tornato a perseguitarla mentre vive una vita meravigliosa.

Şebnem, interpretata da Hilal Altınbilek, abbaglia con la sua bellezza e il suo stile. Si sta godendo la sua vita meravigliosa con i suoi due figli e suo marito. Tuttavia, la tranquillità familiare viene messa poi a rischio da un arrivo inaspettato. Niyazi, uscito dall’oscuro passato di Şebnem di cui nessuno era a conoscenza, giura di distruggere la vita che lei aveva costruito con sacrifici inimmaginabili. Şebnem farà tutto il necessario per eliminare il pericolo rappresentato da Niyazi. Ma le cose non andranno come lei vorrebbe e alla fine si ritroverà a combattere una dura lotta per la sopravvivenza.

Un genere drammatico che sta appassionando sia l’Italia, grazie alla messa in onda su Now tv, che la Turchia, trasmessa su Fox diventato ormai rete di maggior diffusione di tutte le serie tv turche