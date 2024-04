Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ha fatto molto discutere la vicinanza tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti. Secondo molti utenti, la gieffina era interessata al ristoratore rietino e ci avrebbe provato con lui. La stessa Greta Rossetti, prima di entrare nella Casa, ha criticato il rapporto tra i due accusando lei di essere una “gatta morta”: “Sto guardando la diretta: le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una-non dico la parola-viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o”.

Un’ipotesi, quella dell’interesse di Angelica nei confronti di Mirko che, al tempo, venne confermata anche da Anita Olivieri e Letizia Petris. Lo scorso marzo, infatti, su X (ex Twitter), divenne virale un video in cui la 26enne romana, la fotografa romagnola e l'ex tentatrice raccontarvano al nuovo arrivato Alessio Flasone della Baraldi e di Brunetti: “Ho detto ad Angi che era una gattamorta perché ci provava con Mirko”, ha esordito Greta nel suo racconto. “Ed era vero?”, ha chiesto Alessio. “No”, ha risposto lei, mentre Anita e Letizia sono scoppiate a ridere: “Cambiamo argomento è meglio”, aggiungendo poi la parola “giallo”, termine in codice che utilizzavano quando dovevano cambiare argomento.

Nelle ultime ore, incalzata da una fan su un presunto allontanamento da Mirko, Angelica ha chiarito: “Ragazzi, stop a viaggi mentali. Vi prego. Non c’è nessun allontanamento da Mirko e Perla, anzi… Ieri sera abbiamo passato una bellissima serata insieme e ci siamo divertiti da morire (si riferisce alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, ndr). Eravamo felici e spensierati. Non inventiamo cavolate solo perché non vedete i contenuti social che vorreste vedere, la vita vera è un’altra, ve lo ricordo! Non dovete per forza inventare storia per creare drammi che non esistono. Daje eh”.