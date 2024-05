Greta Rossetti ha più volte ribadito che l’esperienza nella Casa del Grande Fratello le è servita per capire quali siano le cose più importanti della vita, ma anche per comprendere meglio alcune paure e traumi che non aveva mai superato del tutto. L’ex tentatrice si riferiva soprattutto al rapporto complicato con suo padre e del suo desiderio di recuperarlo. Nelle sue ultime storie su Instagram, l’ex gieffina ha fatto sapere ai suoi fan di essere proprio in compagnia del papà.

Nella sua intervista a Verissimo, Greta Rossetti aveva raccontato: “Ho perdonato mio papà, sono riuscita a capire gli sbagli che ha fatto. Non giustifico le sue azioni ma voglio dirgli che lo amo tanto e spero che il nostro rapporto possa ricucirsi. È stato difficile tirare fuori tutti questi scheletri nell'armadio ma penso di avere trovato i punti chiave su cui lavorare. C'è una scena che è rimasta impressa nella mia memoria: quando l'hanno portato via perché lo stavano arrestando e io avevo solo cinque anni”.

Greta Rossetti: "Mio padre ha sbagliato"

“Io ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successo cose grosse, che a confronto queste qui sono nulla. Ho passato queste situazioni molto forti e nulla mi spaventa più adesso. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, ma lui era recluso da un’altra parte. E ovviamente non c’è proprio paragone tra me e papà. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Se mio padre ha affrontato una situazione del genere, posso farcela anche io qui dentro.

Sai cosa mia ha detto mio papà prima che partissi? Avevo paura a venire qui ed entrare, perché comunque per colpa mia mi sono fatta… ho creato dei pregiudizi dentro la casa. Lui mi ha preso da parte e mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste. Tu non hai la forza di entrare in un reality?’. Lui era dentro, immagina dove... Se non posso dire dove? Ma io non mi vergogno, no, non ho vergogna di quello che è successo. Lui ha sbagliato, ha pagato i suoi errori e basta. Io gli sono stata sempre vicino. Se lui ha affrontato quello, anche per noi, non è un uomo che molla chi ama o si fa prendere dal fatto mediatico come altri. Se ho fatto questa confidenza è proprio perché non mi vergogno di nulla”.