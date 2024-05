Furkan Palalı è il personaggio di Hayriye, nella serie TV Kirli Sepeti, trasmessa su Fox TV e che ha attirato grande attenzione. In Italia l'abbiamo vista col nome di Terra Amara.

Furkan Palalı è nato il 27 ottobre 1986 a Konya. Dopo aver completato gli studi primari e secondari, ha iniziato la sua carriera nel basket di Konyaspor, e lì si è esibito con successo per 7 anni. Successivamente si è trasferito al Tofaş Club e ha continuato la sua carriera nel basket, ottenendo grandi risultati.

Furkan Palalı, che ha completato la sua formazione universitaria presso l'Università Hacettepe di Ankara, ha anche studiato teatro creativo e recitazione teatrale. Ha completato il suo master presso l'Università di Marmara, Dipartimento di Radio, Televisione e Cinema.

Furkan Palalı, da miglior modello ad attore di successo

Ha iniziato la sua carriera di attore nel 2011, essendo stato selezionato come miglior modello della Turchia e miglior modello del mondo. Successivamente è apparso in vari ruoli in serie televisive e film. I ruoli principali in alcuni dei suoi progetti importanti sono produzioni come "Son Yaz", "Love Requires Effort", "No:309", "Bir Miracle Olsun" e "C'era una volta a Çukurova".

Ma è con il personaggio di Levent, nella serie TV Kirli Sepeti, che arriva il successo internazionale.

Terra Amara infatti viene trasmessa in Italia subito dopo Love is in the air di Kerem Bursin e Hande Ercel.

Furkan, seppur arriva nella seconda stagione di Terra Amara, viene subito apprezzato e amato dal pubblico femminile tanto da essere poi paragonato al nuovo Kerem Bursin.

La sua pagina Instagram conta milioni di followers, ed in Turchia è tra gli attori più acclamati del momento. La sua vita privata, però, a differenza da quella di Bursin e di molti altri, è davvero top secret. Non si concede molto alla stampa. Lavoro e vita privata sono per lui due mondi separati.