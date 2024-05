Inizia l’estate ed è pronta ai nastri di partenza la nuova edizione di Temptation Island su Canale 5.

Lo scorso anno il viaggio all’interno dei sentimenti ha potuto contare su dati di ascolto altissimi.

Alla conduzione resta Filippo Bisciglia. Le coppie sono state già selezionate e scelte. La data presunta dell’inizio del programma dovrebbe essere il 24 giugno 2024. L’appuntamento è sempre di lunedì.

L’ex gieffino ringraziava ogni martedì i telespettatori dalla sua macchinaper, con un video social, aver seguito il reality così tanto numerosi.

La scorsa stagione le coppie partecipanti sono state tutte nip e ciononostante hanno conquistato fin da subito i fan del programma. Una delle coppie più amate e seguite è stata quella composta da Mirko e Perla, quest’ultima trionfatrice del Grande Fratello 2023/2024.

Smentita la partecipazione di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Quest’anno invece, a quanto pare, ci saranno anche coppie composte da personaggi famosi. Nelle ultime settimane si è anche parlato della possibilità di vedere impegnati in questa avventura Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due però con una clip ironica hanno smentito la loro partecipazione al programma.

Altri possibili nomi di vip sono legati sempre al Grande Fratello e a Uomini e Donne. Come Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua, e la neo coppia nata sempre grazie al trono classico Branco e Raffaella.

Due coppie che incollerebbero sicuramente il pubblico davanti al piccolo schermo. I quattro personaggi sono tra quelli più seguiti sui social e nelle ultime edizioni di Uomini e Donne.

Non c’è ancora l’ufficialità anche se ovviamente come ogni anno anche in questa edizione i nomi dei partecipanti sono legati a Maria De Filippi e ai programmi targati Fascino.

Non manca molto all’inizio del nuovo viaggio dei sentimenti. Le quattro coppie sono pronte a mettersi in gioco.