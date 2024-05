Kaan Urgancıoğlu, l’Emir di Endless Love, al gran galà. Il bell’attore grazie alla serie televisiva Judgment di Kanal D di Ay Yapım, che ha lasciato il segno nelle domeniche sera, si prepara a ricevere un premio.

La serie tv è all’ultima puntata in Turchia ed andrà in onda domenica 26 maggio.

Kaan Urgancıoğlu riceverà il premio durante una serata significativa a favore della magistratura, come sostegno all'educazione dei figli.

Per l’occasione il pubblico potrà guardare l'ultimo episodio con il team della serie durante la proiezione che si terrà presso il Centro Congressi Lütfi Kırdar. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto alla Turkish Education Foundation per contribuire all'istruzione dei bambini. Coloro che non potranno partecipare alla serata hanno la possibilità di sostenere l’iniziativa acquistando un "Biglietto di sostegno educativo".

I biglietti per la serata ricca di spettacoli a sorpresa sono in vendita presso Biletix. Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz sono gli attori principali della serie Judgment, dove la scrittura magistrale di Sema Ergenekon incontra la regia di Ali Bilgin.

La serie trasmessa in Turchia è molto probabile che venga acquistata da altre reti europee, visto il successo riscontrato e il tema che tratta.

Il famoso attore Kaan Urgancıoğlu è sposato con Burcu Denizer, con la quale stava insieme da tempo, La coppia ha coronato il loro felice matrimonio con il figlio, Ardıç.

L’ attore, che si è fatto un nome sia nella vita privata che nella carriera, ha conquistato l'ammirazione di milioni di persone con il ruolo del procuratore Ilgaz nella serie televisiva Judgement.

In Italia è l’antagonista di Kemar in Endless Love. Emir, è l’uomo crudele che fino alla fine si intrometterà nella storia d’amore tra Nihan e Kemar, i due protagonisti indiscussi della serie in onda su Canale 5.