La vita di Serkan Çayoğlu, che ha interpretato il ruolo principale nella serie TV Mehmed Sultan of Conquests, che includeva nomi come Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Fikret Kuşkan, è diventata motivo di curiosità per molti followers.

In Italia è stato conosciuto per aver preso parte alla serie tv Cherry Season, la primissima acquistata da Mediaset prima del fenomeno turco-italiano.

Insieme a Serkan l’attuale moglie, l’attrice Ozge Gurel. I due si sono innamorati proprio sul set ben 10 anni fa. Oggi sono marito e moglie e pare che ben presto diventeranno genitori.

Le loro carriere, però, iniziate quasi nello stesso periodo e nello stesso filone televisivo, ovvero quelle delle dizi, si sono poi divise.

Ozge ha continuato a lavorare in questo tipo di format. Successo dopo successo, con Bitter Sweet insieme a Can Yaman, con cui ha preso parte anche con Mr Wrong. Due veri successoni in Italia e in Turchia.

Serkan invece dopo Cherry Season ha cambiato radicalmente. Dalle dizi alla cinematografia drammatica, un genere molto diffuso e seguito in Turchia. Per questo tipo di riprese, Serkan ha dovuto molte volte allontanarsi dalla sua amata moglie. I due nelle diverse interviste rilasciate hanno più volte dichiarato che, seppur spesso lontani, ogni fine ciak organizzano un viaggio godendosi posti nuovi e il loro amore.

La notizia della presunta gravidanza di Gurel

Da qualche settimana è spuntata fuori la notizia di una gravidanza della Gurel.

In molti hanno notato un cambiamento fisico e da lì si è ipotizzato che la famiglia Çayoğlu stia per allargarsi.

Non sono arrivate conferme a riguardo anche perché i due in questo periodo sono di nuovo "separati". Ozge è ad Istanbul e non sta lavorando a nessun progetto lavorativo, Serkan invece è in giro per la Cina per un film drammatico.