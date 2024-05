Rossella, reduce dal drammatico sequestro, matura una decisione troppo a lungo rimandata, ovvero chiarire e dichiarare i suoi sentimenti a Nunzio, con il quale finalmente avvierà ad una relazione seria.

Questo porterà Riccardo a nutrire un profondo risentimento verso il suo rivale che si trasformerà in una vile discussione tra i due. Il duro confronto tra Nunzio e Riccardo, sedato da Ornella, turberà ulteriormente Rossella.

Ormai prossima ad entrare nel programma di protezione con Eduardo, Clara non trova il coraggio di confessarlo ad Alberto. Quest’ultimo però quando lo scoprirà andrà su tutte le furie creando mille problemi a Clara. Non mancheranno intrighi e ricatti che però non impediranno alla fine il piano di Clara e Eduardo, ovvero lasciare Napoli per sempre.

Intanto le tensioni tra Roberto e Ida non si placano, tanto che la ragazza prende una decisione importante relativa al suo futuro con Tommaso, soprattutto con l’aiuto di Diego. Ma Ferri non mollerà la presa, anzi dopo aver capito le sue intenzioni comincia a mettere in pratica la sua strategia per scoraggiarli dal perseguire la loro battaglia legale. Roberto, però non riuscendo ad avere la meglio su Diego e Ida, sfogherà la propria rabbia sul padre, il portiere Raffaele.

Quest’ultimo interferirà nella vita di Viola, scoraggiando Damiano, il quale realizzerà che nonostante tutto Viola ed Eugenio resteranno sempre una famiglia.

Finalmente Diana si risveglia dal coma farmacologico e questo provocherà un grande sollievo in Nunzio, pronto a prendersi cura di lei mentre Rossella cercherà un confronto con Riccardo.

Michele e Filippo, intanto, incontrano un genitore che ha vissuto sulla sua pelle il pericoloso impatto dei social media sulla vita dei ragazzi. Questo farà sì che i due riscoprano ancora di più l’importanza dei loro affetti e della loro famiglia.