Un ex gieffino potrebbe presto debuttare come attrice. Alberto Dandolo su Dagospia ha infatti rivelato che Giacomo Urtis (adesso Jenny Urtis) avrebbe superato un provino per recitare in un horror in produzione nei prossimi mesi a Hollywood.

“Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo erotico-mistico. Non c’è più religione! Ecco il video in cui annuncia, timidamente, a Dagospia le novità della sua seconda vita: ‘Come state? Ho una bellissima notizia da darvi, ve la dirò a voce, ciao a tutti’”.

Jenny Urtis su Fabrizio Corona: “Ci sono cascata di nuovo”

“Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità’ tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.