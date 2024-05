Con la stagione estiva ormai alle porte, Mediaset ha definito i palinsesti (periodo di giugno/agosto). Tra novità, che non mancano rispetto alle ultime annate, e conferme, DavideMaggio.it ha svelato cosa andrà in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Canale 5, i palinsesti dell'estate 2024

“La notizia di rilievo è che durante l’estate Canale 5 trasmetterà diverse nuove serie in prima serata. Oltre alla più volte rinviata Bardot, dalla Turchia – dove il Biscione pesca ogni stagione diversi titoli – sono in arrivo Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta (Gulcemal). Ci sarà spazio anche per la terza stagione di Sissi e Davos 1917, serie svizzero-tedesca con la stessa interprete della Principessa”.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, c’è l’arrivo di Battiti Live su Italia 1 (condotto da Ilary Blasi e Alvin) e la nuova edizione di Temptation Island. Lo show musicale dovrebbe andare in onda il lunedì sera su Canale 5 dopo Io Canto Family, mentre il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia al giovedì. Spazio anche alle repliche di Zelig, Michelle Impossibile & Friends e Lo Show dei Record. Nel daytime, invece, non si registrano significative variazioni rispetto alla scorsa estate, così come in access quando da lunedì 10 giugno Paperissima Sprint prenderà il posto di Striscia la Notizia.

I palinsesti di Italia 1 e Rete 4

“Nell’estate di Italia 1 troverà spazio Tilt – Tieni il Tempo, il gioco musicale condotto da Enrico Papi, inizialmente programmato per lo scorso autunno e già registrato – si legge su DavideMaggio.it -. Torneranno in replica, invece, Inside (lo spin-off de Le Iene, che terminano il 4 giugno), Gioco Sporco e Italia 1 On Stage con gli spettacoli dei comici. Sempre per quanto riguarda la prima serata, insieme ai film la rete rinnova il suo impegno con le serie di Chicago: in prima visione ci saranno l’11° stagione di Chicago P.D. (al lunedì, da luglio), la 12° stagione di Chicago Fire (al mercoledì, da luglio) e la 9° stagione di Chicago Med (al venerdì, da agosto).

Per quanto riguarda Rete 4, una volta terminata la stagione dei programmi d’informazione accesi ogni sera da settembre, Zona Bianca proseguirà al mercoledì al posto di Fuori dal Coro, mentre al venerdì Quarto Grado andrà avanti con Le Storie. Al martedì, dove E’ Sempre Cartabianca concluderà l’annata il 2 luglio, sono in arrivo due serie: la seconda stagione di Delitti ai Caraibi e Harry Wild. In access, in sostituzione di Prima di Domani, Stasera Italia sette giorni su sette”.