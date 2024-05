A poco meno di una settimana dalla finale di Amici 23, alcune mosse social di Giuseppe Giofrè e Dustin Taylor non sono passate inosservate all’occhio attenti dei fan del talent show di Maria De Filippi. Il popolo del web, infatti, ha scoperto che i due si seguono e si commentando le foto a vicenda.

Anche Novella 2000 ha parlato di questa conoscenza, sottolineando che “sono spuntati anche dei commenti e dei like ad alcuni post molto vecchi. Questo di Dustin, per esempio, risale al 2020. Dunque molto prima del suo ingresso ad Amici 23. Qui Giuseppe Giofrè ha messo un like e commentato con l’emoji e c’è anche la risposta del ballerino della Celentano. Nel 2023, precisamente il 5 maggio, Giuseppe Giofrè postava una serie di foto su Instagram, che hanno trovato ancora una volta il like da parte di Dustin di Amici. Esattamente come nel precedente esempio si tratta di post antecedenti al talent show”.