Oggi, lunedì 13 maggio, Uomini e Donne torna in onda alle 14,45 su Canale 5 con una nuova puntata. L’ultimo appuntamento dello scorso venerdì si è concluso con la discussione tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe andare in onda un nuovo blocco dedicato ad Ida Platano. La tronista, che nella puntata in cui ha cacciato Mario Cusitore, aveva lasciato lo studio senza rientrare, rimandando così il confronto con Pierpaolo Siano. Maria De Filippi aveva lasciato alla tronista la libertà di scegliere se confrontarsi solo con Mario o con entrambi i corteggiatori, optando, così, per la prima soluzione.

Stando alle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata odierna del dating show di Canale 5, Ida Platano tornerà ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con Pierpaolo Siano. Dopo l’ingresso in studio, il corteggiatore campano non nasconderà di essere molto arrabbiato con Ida, rea di aver agevolato, con il suo atteggiamento, Mario, e accuserà la tronista di averlo preso in giro portando avanti il loro percorso solo per continuare a correre dietro a Mario.

Tra Pierpaolo e Ida andrà così in scena un durissimo confronto. Il corteggiatore, con parole durissime, punterà il dito contro la tronista, accusandola anche di aver fatto la “vittima”. Al termine del confronto, Pierpaolo lascerà lo studio spiegando che, qualora fosse stato la scelta, avrebbe risposto di no.