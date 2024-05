Erano colleghi nella serie tv turca DayDreamer su Canale 5.

Sono passati un paio d’anni dalla messa in onda ma i loro nomi non sono mai stati dimenticati.

Birand Tunca era Emre Devit, fratello di Can Yaman, mentre Demet Ozdemir era Sanem, protagonista indiscussa della serie.

Già ai tempi delle riprese i due attori sono sempre andati d’accordo e hanno instaurato una vero e proprio rapporto di amicizia. Ora, dopo anni, sono stati visti di nuovo insieme, anche se in una circostanza triste.

Demet Ozdemir è stata immortalata al funerale, con il volto distrutto dal dolore, della madre di Birand Tunca.

La donna si chiamava Yasemin ed è morta dopo una lunga battaglia contro un brutto male, che purtroppo non le ha lasciato scampo. A dare la triste notizia è stato il figlio che, attraverso il suo profilo social, ha scritto: “Mia cara madre, non c’è morte laggiù, c’è una riunione. Mia cara madre… ti abbraccio da qui”. Parole che da subito hanno ricevuto like e commenti anche da parte di colleghi, che gli hanno voluto porgere le loro condoglianze. Altri personaggi famosi turchi e Demet, invece, hanno voluto prendere parte personalmente al funerale per stringersi al dolore del collega, ma soprattutto amico.

Tra i messaggi di condoglianza ricevuti, non c'è quello di Can Yaman

Tra i tanti messaggi di cordoglio ricevuti da Birand sui social i fan hanno notato un grande assente: Can Yaman. Pare che i due attori al termine delle riprese di DayDreamer non abbiano avuto più alcun rapporto e per questo Can potrebbe aver deciso di non scrivergli niente in un momento così doloroso.

Già ai tempi di DayDreamer tra Birand e Can non correva buon sangue in quanto i due avevano avuto dei dissapori legati ai rispettivi ruoli. Nonostante siano passati anni e le loro carriere si siano comunque separate, Can Yaman ha preferito non farsi vivo in un momento così delicato per un suo collega.