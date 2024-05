Era Yılmaz Akkaya in Terra Amara. Un personaggio molto amato che ha fatto sì che la serie riscontrasse grande successo.

L’attore è Uğur Güneş, pluripremiato in Turchia per la sua grande interpretazione nella nuova serie in onda su TRT 1. In anteprima è stata trasmessa il 25° episodio di Selahaddin Ayyubi, Il Conquistatore di Gerusalemme! È l'ora della vendetta! E’ questa la nuova serie in cui ha preso parte Uğur Güneş dopo Terra Amara.

Una storia completamente diversa quella del Conquistatore di Gerusalemme

E’ la storia di Saladino Ayyubi, che salvò Gerusalemme dall'occupazione. La serie televisiva Jerusalem Conqueror Selahaddin Eyyubi, con Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu e Kaan Çakır, ha ricevuto il massimo dei voti dal pubblico con il suo ultimo episodio. È arrivato un nuovo trailer della serie il cui nuovo episodio è atteso con ansia in Turchia.

Selahaddin cattura Mevdud e riesce ad affrontare Bernard a seguito di una trappola da lui tesa. Con una mossa inaspettata, Bernard riesce a sfuggire alle grinfie di Saladino. Questi va da Dolat e Sultan Nureddin senza Bernard. Il suo scopo è cercare di fermare Dolat facendo parlare Mevdud.

Mawdud confessa i suoi crimini. Ma Dolat non accetta la testimonianza di Mawdud. Insiste ancora nel combattere. In un momento in cui la guerra è inevitabile, si verifica uno sviluppo che convincerà Dolat a rendersi conto che l'assassino di Iltutmish è Bernard.

Eliminato il pericolo Dolat, Saladino e Sultan Nureddin si dirigono verso Gaza. Ma uno sviluppo inaspettato blocca loro la strada. Consapevole che l'ostilità di Dolat nei confronti di Bernard Victoria decide di andare anche lei a Gaza per stare con Dolat. Dopo una serie di peripezie alla fine Dolat muore.

Un finale drammatico per Uğur Güneş, che ancora una volta morirà prematuramente in una serie televisiva sconvolgendo il pubblico.