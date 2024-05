Giungono le prime anticipazioni di Un posto al sole per la nuova settimana. La serie tv Rai riesce sempre a coinvolgere un vasto pubblico, appassionandolo alle diverse tematiche e alle storie dei personaggi.

Questa settimana assisteremo al duro confronto fra Ferri e Raffaele che finirà con l’avere delle ripercussioni su tutti gli inquilini di Casa Palladini. Per risolvere la situazione incresciosa, che potrebbe riservare a Raffaele non pochi problemi, come il licenziamento, Diego e Renato gli daranno dei suggerimenti per risolvere il tutto.

Gli appelli però non sembrano scalfire la decisione di Roberto di procedere contro Raffaele, ma forse sarà Diego, che intanto prova a convincere Ida a lasciare la casa di Ferri, a sistemare la situazione per suo padre. A Palazzo Palladini ci sarà una riunione condominiale d’urgenza per decidere su una questione delicata. Raffaele sarà sempre più avvilito, Ferri porterà avanti la sua strategia per mettere pressione a lui e a Diego.

Novità anche da un punto di vista sentimentale

Guido accompagna Claudia a fare il provino. Vive con lei un momento di pericolosa vicinanza, in quanto è sempre più preso da lei. Questo lo metterà in crisi tanto che giungerà alla conclusione che non è più innamorato di Mariella bensì di Claudia.

Novità anche per Nunzio, che sempre più preoccupato per la ripresa di Diana, finisce col far ingelosire Rossella, che a questo punto capirà i suoi sentimenti. E’ innamorata di Nunzio e intende dirglielo.

La data del matrimonio con Eduardo si avvicina, ma per Clara resta ancora un ultimo scoglio da superare, l’ex marito Alberto che è sempre più incattivito.

In crisi anche la storia d’amore di Damiano e Viola, con il primo che non riesce a non pensare a quello che ha visto tra la sua compagna e l’ex marito. Parlerà con Viola delle sue paure e della preoccupazione della sua relazione.