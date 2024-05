Nel gioiello antico si svolgeranno le riprese del remake del successo televisivo degli anni Settanta Sandokan. Lo stesso castello dove soggiornò anche Carlo Magno.

Can Yaman è l’attore protagonista e idolo femminile da un paio d’anni ormai. La produzione è a cura della Lux Vide per Rai Fiction.

Il ritorno di Sandokan è ufficiale. La serie tv che nel 1976 irruppe in tv collezionando ascolti record è pronta a ritornare. All’epoca, Sandokan era interpretato da Kabir Bedi, oggi l’iconico Can Yaman che dopo Daydreamer con Demet Ozdemir è stato praticamente adottato dalle case di produzioni italiane.

Prima Mediaset con le due stagioni di Viola come il mare e ora con la Luxe Vide per Sandokan.

Nel cast anche Alessandro Preziosi, Samuele Segreto, Ed Westwicke, Alanah Bloor.

La location del castello di Sammezzano

Il “nuovo” Sandokan sarà girato all’interno del castello di Sammezzano, in località Leccio, in provincia di Firenze. Circondato da un ampio parco, l’edificio principale è una costruzione complessa con una ristrutturazione ottocentesca di una grande fattoria edificata nel 1605 per volere della famiglia Ximenes D’Aragona. La storia del luogo è però più antica e viene fatta risalire addirittura all’epoca romana.

Pare che nel 780 potrebbe esserci passato Carlo Magno di ritorno da Roma, dove aveva fatto battezzare il figlio dal Papa. A ufficializzare il coinvolgimento del castello nelle riprese della serie tv c’è anche un indizio social: la foto di Can Yaman scattata proprio a Sammezzano presumibilmente venerdì 17 maggio.

Il castello oggi è praticamente abbandonato, dopo il fallimento della società italo inglese che ne voleva fare un hotel di gran lusso. Altre scene della serie, invece, sono state realizzate in Calabria, e ad Albano Laziale, precisamente nei Cisternoni di epoca romana.