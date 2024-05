Tuan Tunalı lo abbiamo conosciuto nel ruolo di Metin, l’avvocato amico di Can Yaman in Daydreamer - Le ali del sogno.

Oggi è un famoso modello per molte aziende turche e ha abbandonato momentaneamente la tv per dedicarsi ad altro.

Tuan ha studiato al Büyük College, presso il dipartimento di radio, cinema e televisione dell'Università di Yeditepe. Nel 2001 ha partecipato al concorso per modelli promettenti, mentre nel 2008 ha partecipato al concorso come miglior modello di stampa e dove ha ottenuto il titolo come Miglior modello. Oltre a recitare, è professionalmente impegnato in badminton, biliardo e basket, e lavora anche come traduttore inglese e francese.

Dal 2009 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Ozgur nella serie Deniz Yildizi. Nel 2018 ha interpretato il ruolo del Commissario Selim nella serie Babamin Günahlari.

Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Metin Avukat nella serie DayDreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kuş) e dove ha recitato insieme agli attori Can Yaman e Demet Özdemir.

La vita privata di Tuan Tunalı

Tuan Tunalı dal 2014 al 2018 è stato sposato con l'attrice Hazal Filiz Küçükköse, conosciuta sul set della serie Deniz Yildizi ma dopo soli quattro anni i due hanno deciso di divorziare perché l’attore sembra aver conosciuto una famosa modella italiana. Attualmente è impegnato con la ex modella Angela Caccamo, concorrente di Miss Italia nel 2006 e Miss Wella.

I due si sono poi sposati nelle antiche vie di Otranto, così come è apparso sui profili Instagram dell'attore Tuan Tunali e della moglie catanese.

Tuan viene ovviamente spesso in Italia anche se i due vivono ad Istanbul da anni.

In vacanza l’attore turco soggiorna tra Catania e Puglia, sue mete italiane preferite quasi tutti gli anni.

Ad oggi non ha ancora spopolato tra le fan italiane, soprattutto perché si è poi dedicato, dopo il ruoloi in DayDreamer, alle sfilate d’alta moda.