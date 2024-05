Il Corriere della Sera ha pubblicato le immagini del momento del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. Al riguardo, Fedez aveva dichiarato di non essere presente, anche se due testimoni avevano sostenuto il contrario, supportati anche dalle immagini delle telecamere di sicurezza.

Le immagini del pestaggio a Cristiano Iovino: ci sarebbe anche Fedez

Secondo Il Corriere, dalle immagini si evince la presenza del rapper e della sua guardia del corpo, Christian Rosiello. Al momento sarebbero cinque i nomi identificati, mentre altri due sarebbero coperti da segreto investigativo. Fedez resta così indagato per rissa e lesioni, ma prima di procedere oltre, fa sapere il quotidiano, i magistrati attendono la fine dell’analisi scientifica dei video.

La polizia cercherebbe anche un taxi che dal video si vede comparire in via Traiano e rimanere bloccato per alcuni secondi dal van della spedizione punitiva, per poi allontanarsi subito dopo. Il taxi potrebbe avere installato una telecamera frontale e queste immagini potrebbero essere addirittura più nitide. Intanto, il titolare di The Club, il locale in cui è iniziata la rissa, ha fatto sapere che la lite è iniziata per l’alcool e non per una ragazza.

Accordo tra Fedez e Cristiano Iovino

Nel frattempo, Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l'altro, il personal trainer rinuncerà, da quanto si è appreso, ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper.

Lo confermano fonti legali in merito ad un'anticipazione comparsa su DillingerNews, portale di Fabrizio Corona, sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.