Sembra giunta all’epilogo la vicenda circa la presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. A rivelarlo è stato il portale di Fabrizio Corona Dillinger News.

“Ieri sera alle ore 19 è stata firmata una transazione relativa alla presunta rissa/aggressione tra Federico Lucia in arte Fedez e Cristiano Iovino che ha rinunciato a qualsiasi azione penale nei confronti del rapper. Noi di Dillinger News, in collaborazione con Hego Tv, abbiamo seguito tutta la vicenda fin dal primo giorno. Vicenda, che sembra la sceneggiatura di un film di Martin Scorsese o Brian De Palma.

Tra poco uscirà un comunicato congiunto dell’avv. Minuti e dell’avv. Barelli, rispettivamente avvocati di Fedez e Iovino, attraverso il quale racconteranno di questa transazione avvenuta senza entrare nei dettagli più torbidi. Solo noi conosciamo i dettagli dal giorno 1 e dalla prima ora, e ve li racconteremo passo passo durante tutta la settimana a partire da oggi”.

Le indagini

Dopo il pestaggio ai danni del personal trainer romano da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso Fedez, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, Iovino aveva rifiutato il trasporto in ospedale, non ha denunciato e non avrebbe collaborato alle indagini.

Era emerso che poco prima del pestaggio, tra l'altro, c'era stata una lite nella discoteca The Club tra Fedez e Iovino. Se quest'ultimo non presenterà una querela entro la fine di luglio - e alla luce della transazione siglata non dovrebbe farlo - le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente in quanto non perseguibili d'ufficio. Potrebbe, invece, rimanere in piedi solo quella di rissa.