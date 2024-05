Tra le numerose novità della programmazione di soap opera di Canale 5, troviamo la nuova serie turca Gülcemal, che avrà come titolo La rosa della vendetta.

Oggi è in onda su Fox ed è quasi a fine stagione. In Italia arriverà prossimamente su Canale 5.

La storia narrata nella serie tv, che ha già riscosso un discreto successo, ha inizio 30 anni prima rispetto all’ambientazione principale, e vede come protagonista la giovane Zafer, una donna residente a Bursa che è costretta a lasciare il suo amato Mustafa per unirsi in matrimonio a Saim, da cui avrà due figli: Gülcemal e Gülendam. Due figli, però, che lei non riesce ad amare.

La madre decide di abbandonare i due bambini a Bursa quando Mustafa torna in città. Zafer resta incita di Mustafa, e questa notizia provoca il suicidio di Saim che scatena l’ira di Gülcemal, il quale a sua volta decide di uccidere il compagno della madre. Mustafa però lo maledice in punta di morte e gli predice che non troverà mai l’amore.

Gülcemal continua a covare il desiderio di vendicarsi di sua madre, ma quando incontro Deva tutto cambia.

La serie tv Gülcemal andrà in onda per una sola stagione, composta da tredici puntate della durata di 130 minuti, ma Canale 5 e Mediaset Infinity potrebbero dividerla per farla durare di più.

Tra i personaggi principali troviamo: Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, Deva Nakkaşoğlu, interpretata da Melis Sezen, Mert Çakır, interpretato da Edip Tepeli, Gülendam Şahin, interpretata da Nilay Erdönmez, Halil İbrahim Nakkaşoğlu, interpretato da Atilla Şendil.

Si prevede un nuovo successo soprattutto per la presenza dell’amatissimo Murat Ünalmış, che ha dato il volto a Demir Yaman in Terra Amara, che tutt’ora è tra le serie tv più amate dopo DayDreamer di Can Yaman.