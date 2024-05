Dal 3 giugno, la serie turca If You Love arriva in Italia con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air.

La serie verrà tramessa per la prima volta su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio disponibile in streaming ogni giorno.

La storia vedrà come protagonista Kerem Bürsin, nei panni di Ateş Arcalı che è cresciuto in un collegio dopo la morte prematura di sua madre, un evento che lo ha segnato profondamente e lo ha costretto a sviluppare una diffidenza e un odio verso il prossimo.

Trascorre la sua vita all'estero, imparando a contare solo su se stesso e a fidarsi solo delle proprie capacità avendo una totale indifferenza nei confronti degli altri.

Il personaggio femminile sarà Hafsanur Sancaktutan, nel ruolo di Leyla Kökdal, una giovane donna che non ha mai conosciuto la sua famiglia d'origine. Per guadagnarsi da vivere, inganna le persone per soldi.

Le vite di Ateş e Leyla sono destinate a incrociarsi in modo inaspettato. I due finiranno per innamorarsi e a non poter vivere separati, pur essendo totalmente diversi.

Grazie a queste interpretazioniu, nel 2023 Bürsin e Sancaktutan hanno vinto entrambi il premio come Migliori Attori in una Serie Comica Romantica agli Ayakli Gazete TV Stars Awards e ai Pantene Golden Butterfly Awards.

In questa serie di Mediaset Infinity ci sarà anche Hatice Aslan, che dà il volto a Füsun Arcalı. L'attrice è nota per le sue interpretazioni in Le tre scimmie (Üç maymun), diretto da Nuri Bilge Ceylan, e Lezioni private, diretto da Kivanç Baruönü, serie tv non conosciute in Italia ma solo in Spagna e Turchia.