Diego ha già mostrato di non temere Roberto, e lo ha sfidato apertamente. Tuttavia Ferri avrà ora in mano un’arma per ricattarlo. Le anticipazioni rivelano, infatti, che l’imprenditore non esiterà a usare il litigio con Raffaele a suo favore, chiedendo al giovane Giordano di abbandonare Ida e lasciare che siano lui e Marina a crescere il piccolo Tommaso.

Inizialmente Diego sembrerà propenso ad accettare l’accordo, tanto da convincere Ida di essere stata tradita dal suo compagno. A quanto pare però si tratterà solo di una mossa per sorprendere Ferri, perché Diego deciderà di aiutare ancora una volta Ida a discapito del padre Raffaele che rischia il lavoro e una denuncia.

Il portiere del palazzo ha aggredito Roberto causandogli un danno fisico, e l’incidente ad Antonio complica la situazione. Ferri convoca un’assemblea condominiale e chiederà che il portiere del palazzo venga licenziato. I residenti si opporranno, ma l’imprenditore intraprenderà una vera e propria rivoluzione facendo causa a tutto il condominio.

Raffaele, sentendosi in colpa deciderà di dare le dimissioni ma ciò che più lo rattrista è aver avuto una pugnalata dal figlio Diego che, per colpa sua, ha dovuto subite i ricatti di Ferri.

Rossella combatte con i suoi sentimenti tra Nunzio e Riccardo

Ma non è tutto. Passando ad un’altra storia, Nunzio cercherà di risollevare il morale a Diana, proponendole una gita al mare. Nel frattempo Rossella dovrà gestire i suoi sentimenti e rassegnarsi al fatto che tra Cammarota e Diana l’intesa sembrerà farsi sempre più forte. Rossella avrà un’ennesima delusione perché vedrà Riccardo in compagnia di Virginia, l’ex moglie appena rientrata a Napoli.

La gelosia che prova Rossella, sia per Nunzio che per Riccardo, fa riemergere in lei i dubbi. Non riesce a capire di chi è effettivamente innamorata e rischia di perderli entrambi.