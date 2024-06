Con la scoperta della finta morte di Sheila, arriva un nuovo periodo nero per i Forrester, soprattutto per Steffy e Finn.

Forrester e Finnegan sono ogni giorno più lontani ed in crisi. Con il passare del tempo la situazione non migliorerà. Sheila, da parte sua, canterà vittoria poiché il figlio sceglierà la madre e non la moglie. Ma ben presto tale decisione potrebbe far pentire il medico. Steffy e Finn finiranno per lasciarsi. La figlia di Ridge, infatti, non sopporterà l’idea di avere a che fare con Sheila; mentre il marito è convinto nel dare una possibilità a sua madre.

Tuttavia, l’uomo ben presto si accorgerà che la Carter lo ha imbrogliato proprio per far sì che il suo matrimonio con Steffy giungesse al capolinea. Finn scoprirà il terribile piano della Carter per sbarazzarsi di sua moglie. La donna farà macchiare le mani di sangue alla Forrester per l’omicidio di Sugar, facendosi ritrovare nell’edificio abbandonato in gravissime condizioni.

Dunque, per Finn questa rischia di essere la fine poiché non potrà più tornare indietro. Steffy non lo perdonerà e gli impedirà di vedere lei e la bimba. E’ risaputo che qualsiasi cosa riguarda Sheila non porta a nulla di buono. La donna è da sempre ossessionata da tutti i Forrester, dal più grande al più piccolo, e non c’è nulla che non potrebbe fare.

Steffy non morirà per mano di Sheila, ma lascerà per sempre Finn dopo che la sua volontà di perdonare la madre pazza metterà la sua vita a rischio, insieme a quella di sua figlia. Questo segnerà la fine di una lunga storia d’amore.

Ma per scoprire ciò e tanto altro ci toccherà attendere le prossime messe in onda in Italia su Canale 5.