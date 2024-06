Kerem Bürsin e Hande Doğandemir, il popolare duo di Waiting for the Sun, si sono riuniti dopo undici anni.

Erano due giovanissimi quando hanno preso parte alla serie tv andata in onda sui canali turchi.

Kerem Bürsin e Hande Doğandemir, che hanno condiviso i ruoli principali nell'indimenticabile serie TV di Kanal D Waiting for the Sun, si sono riuniti dopo molti anni. Lo ha fatto sapere lo stesso Kerem attraverso una nota che ha pubblicato sui social media. Il post ha entusiasmato i suoi fan.

Entrambi sono single e in molti sperano che questo rendez vous, dopo anni, possa portare a qualcosa di bello nella loro vita sentimentale.

Kerem Bürsin e Hande Doğandemir: due vite separete

Kerem Bürsin e Hande Doğandemir, hanno condiviso non solo i ruoli principali nella leggendaria serie di Kanal D Waiting for the Sun, ma anche una lunga amicizia. Dopo le riprese, le loro vite si sono separate e ognuno ha continuato la propria vita e la propria carriera.

Kerem, come sappiamo, è diventato uno degli attori più famosi non solo in Turchia ma anche a livello internazionale. Ha avuto molto successo anche in Italia per la serie tv Love is in the air, con la co-protagonista ed ex fidanzata Hande Ercel.

Intanto, c’è grande attesa e fermento per la nuova serie che andrà in onda su Mediaset Infinity, If you love, dove Kerem Bursin vivrà una storia d’amore tormentata.

Ma non è tutto. I ben informati sanno che anche sulla piattaforma Amazon Prime ben presto arriverà il film di Kerem, Blue Cave.

Oggi Bursin è tra gli attori più amati e seguiti in Italia dopo Can Yaman.