L’amore tra Özge Gürel a Serkan Çayoğlu prosegue a gonfie vele. I due appaiono insieme sui social e per le strade di Istanbul mano nella mano.

I due coniugi hanno coronato il loro amore col matrimonio nel 2022. La loro amicizia è iniziata sul set della serie TV Kiraz Mevsimi, ovvero Cherry Season andata in onda su Canale 5, e si è trasformata nel tempo in amore fino ad arrivare poi al fatidico sì.

La coppia di attori, che ha unito le loro vite a Karlsruhe, in Germania, nell'estate del 2022, ha poi celebrato il proprio matrimonio in un castello a Verona, in Italia. La famiglia e gli amici di Gürel e Çayoğlu non li hanno lasciati soli, arrivando tutti nella città italiana degli innamorati.

Il post di Serkan in occasione del compleanno della moglie

La bella Ozge, famosa in Turchia e in Italia per le sue serie tv insieme a Can Yaman in Bitter Sweet e Mr Wrong, ha compiuto oggi 37 anni. Il bel marito della Gürel ha anche festeggiato il compleanno di sua moglie con un post sui suoi social media. "Ma quanto è bella la strada. Buon compleanno tesoro mio, le strade sono sempre fiori mentre si cammina mano nella mano. Buon compleanno cara", ha scritto il bel Serkan alla sua mogliettina ricevendo migliaia di auguri e cuori sotto al post.

Non sono mancati gli auguri dei tanti colleghi e amici della coppia oltre alle innumerevoli fan dei due attori.

Negli ultimi anni Ozge ha lavorato pochissimo, mentre Serkan è sempre più impegnato nei suoi film a sfondo storico. La bella attrice a quanto pare, ha deciso di allontanarsi un po' dalla vita mondana e televisiva.