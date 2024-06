Antonella Fiordelisi, dopo l’avventura a Pechino Express in coppia con Estefania Bernal (si sono classificate seconde alle spalle di Damiano e Massimiliano Carrara), è pronta a sbarcare nuovamente in tv.

Ieri pomeriggio, durante Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha rivelato (senza fare i nomi) che due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sarebbero sfidate ad Alessandro Borghese Celebrity Chef, cooking show che va in onda dal 2022 su TV8. Pochi istanti fa, dopo aver ricevuto una segnalazione da un seguace (“Antonella sta registrando una puntata di Celebrity Chef”), l’esperta di gossip ha confermato che si tratta proprio dell’influencer campana.

Due personaggi celebri si improvvisano chef, preparando un menù degustazione, composto da tre portate, presso i ristoranti di Alessandro Borghese (a Milano e Venezia). Aiutati dalla brigata del ristorante, i due concorrenti si contendono la vittoria come miglior chef della serata. A giudicare i piatti sono invece i clienti del ristorante, e i giudici del "tavolo dello Chef". La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata; a chi conquista tutte e tre le stelle, oltre ad essere nominato "tristellato", viene consegnato un trofeo a tema, una stella d'oro.