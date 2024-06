A cura della Redazione

Da mesi gira la notizia dell’inizio delle riprese in Russia del nuovo film di Kerem Bürsin, l’attore turco che ha fatto innamorare milioni di telespettatrici italiane e non solo con la serie tv Love is in the air con Hande Ercel.

Kerem sta girando l'adattamento del film Il figlio di un ricco, ovvero Son of a Rich che ha avuto un grande successo in Russia. Creato nel 2022 dalla produttrice Karina Mia Satlykova e dal compositore e produttore turco Arslanbek Sultanbekov, il progetto è di Kunay Film.

La partner di Bursin è Melis Sezen, una delle attrici più popolari della giovane generazione

Annunciato anche il nome della protagonista femminile, che con Kerem Bürsin interpreterà il ruolo principale. Parliamo di Melis Sezen, una delle attrici più popolari della giovane generazione degli ultimi anni.

Secondo Birsen Altuntaş, giornalista turco, nel cast del film, siederà sulla sedia del regista, Onur Ünlü.

Kerem Bürsin interpreterà il personaggio Mete nel film, e nel cast ci saranno anche nomi forti come Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal e Güven Kıraç.

Secondo le notizie del giornalista Birsen Altuntaş, Melis Sezen, uno dei nomi preferiti dalle giovani generazioni è la protagonista femminile del progetto firmato da Kunay Film, fondato nel 2022 dalla produttrice Karina Mia Satlykova e dal compositore e produttore turco Arslanbek Sultanbekov. La presenza di questi nomi famosi ha alzato le aspettative. In molti si aspettano un gran film dal tema drammatico.

Questo ha fatto sì che il film iniziasse la sua sponsorizzazione ancor prima delle riprese. Già la presenza e la scelta di Kerem Bursin è stata ampliamente studiata e azzeccata. L’attore turco trascina con sé milioni di fan che non vedono l’ora di rivederlo in questo ruolo completamente diverso dagli altri, ma la sua bravura sicuramente farà sì che porti a casa un ennesimo successo mondiale, visto che il film sarà sulla piattaforma di Amazon Prime.