E’ ormai sempre più modella che attrice, la bella turca Hande Ercel.

Il suo stile e i suoi abiti sono sempre argomenti di discussione mediatica. Anche questa volta la sua mise a Milano ha fatto discutere parecchio.

Hande Ercel era nella capoluogo lombardo per la serata del brand di gioielli di cui è testimonial. L'abito con lo spacco che l'attrice indossava durante la serata è diventato un argomento caldo.

La Ercel, che ha partecipato alla serata con un abito sui toni del marrone, con uno spacco profondo e un’ampia scollatura, ha attirato l'attenzione per il suo costante controllo dello spacco con la mano. La famosa attrice ha posato con la leggendaria cantante Carla Bruni, con Philippine Leroy-Beaulieu, acclamata per la sua serie TV Emily in Paris, e con la star di fama mondiale Jodie Turner-Smith.

Ultimamente Hande Ercel sembra aver cambiato professione. Da attrice a modella e testimonial di molti marchi, sia di linee gioielli che di abbigliamento.

Anche la sua storia d'amore con Hakan Sabanci riesce sempre ad essere motivo di gossip.

In molti hanno pensato e scritto che la sua carriera da attrice fosse ormai finita, e che se riesce ad essere ancora sui siti gossip è proprio in virtù di questo suo apparire sulle passerelle e per la sua relazione chiacchierata con Hakan, il milionario turco con cui Hande vive una storia da un paio d’anni.

Un bell’amore, una grande passione tra i due, con foto e commenti sui giornali. Una storia anche un po' tormentata soprattutto perché sembra che la madre di Hakan Sabanci non approvi questa relazione. A sentire i bene informati, infatti, il motivo sembra sia proprio nella troppa appariscenza di Hande. L’attrice però va avanti per la sua strada, viaggiando e presenziando ad eventi sempre in compagnai dell’immancabile Hakan, anche lui presente alla serata milanese.