Sabato scorso, Kate Middleton è riapparsa in pubblico in occasione del Trooping The Colour insieme al marito e ai figli. Collegato da Londra, Antonio Caprarica, giornalista esperto della famiglia reale inglese, nell’ultima puntata di Mattino 4 ha commentato il ritorno della principessa del Galles a Buckingam Palace, frenando l’entusiasmo. Ha infatti spiegato che, molto probabilmente, Kate non si farà vedere nei prossimi mesi.

“Perché non si è fatta vedere prima? Lei ha detto che ci sono alcuni giorni buoni e altri meno buoni. Questo in realtà l’ha detto lei stessa. La principessa va detto che è ancora nel pieno della malattia e la sta affrontando ogni giorno. Le cure possono essere più devastanti del male per gli effetti che possono produrre. Però devo dire che ha dato prova di uno stoicismo che gli inglesi hanno sempre riconosciuto alla compianta Regina Elisabetta e che ritrovano oggi nella sua nipote acquisita. Questa qualità è molto apprezzata. Una donna che sta affrontando il male e che si è presentata comunque in pubblico perché la sua gente la voleva vedere. Questo non significa che tutto sia superato e che potrà prendere parte ad altri eventi presto.

Se si farà vedere in altri eventi pubblici nei prossimi mesi? Mi azzardo a prevedere che noi non la rivedremo prima dell’autunno ed è anche un suo diritto. Adesso è una stagione di riposo per i reali. In generale la stagione estiva lo è sempre. Trooping The Colour è stata un’eccezione perché è il compleanno del Re, ma com’è noto Buckingham Palace ha disdetto tutti gli impegni pubblici fino al 4 luglio, che è la data delle elezioni generali in Gran Bretagna. Quindi c’è questo aspetto di ritiro davanti alla politica, poi c’è l’estate. Questi saranno mesi utili e preziosi per Kate, per cercare di recuperare la sua salute. Quindi non mi azzarderei a fare previsioni di pronte apparizioni della principessa sulla scena pubblica”.