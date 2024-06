Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati marito e moglie. La conduttrice e il calciatore hanno pronunciato il fatidico “Sì” sull’isola di Vulcano, nelle Eolie. Il matrimonio si è tenuto nella splendida cornice del Therasia Resort, e ha visto la partecipazione di circa 160 invitati, tra cui molte celebrità. Il resort, famoso per la sua vista mozzafiato e i servizi esclusivi, è stato interamente riservato per l’occasione, all'insegna della privacy più totale. La cerimonia è durata tutta la giornata, ed è culminata in una incantevole festa serale.

Diletta Leotta, raggiante in un abito di pizzo creato su misura da Atelier Emé, ha sfilato lungo la navata con un velo su cui spiccava la scritta “All I ever wanted", la stessa frase che ha usato per condividere le foto della cerimonia su Instagram. Il bianco è stato il colore predominante, anche al White Party della vigilia. Un altro slogan usato in questi due giorni di festa è "Aria d'amore", un chiaro riferimento alla figlia.

La lista degli ospiti era ricca di vip e volti noti. A Elodie, amica intima della sposa, il ruolo di damigella d’onore. Tra gli altri invitati, Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio con la moglie Roberta Sinopoli, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata impegnato agli Europei con la Spagna, e la testimone di nozze Eleonora Berlusconi. Presenti anche Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio, Elena Barolo, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis con Andrea Adamo, e Michelle Hunziker che, visibilmente commossa, ha pianto lacrime di gioia per la collega e amica.

Tra le ospiti una delle più attese era certamente Chiara Ferragni, che si è presentata elegantissima in un abito verde pastello e ha posato sia con la sposa sia con Alice Campello. Non poteva mancare poi una delle amiche storiche di Diletta Leotta, la campionessa di spada Rossella Fiamingo, fidanzata con il nuotatore Gregorio Paltrinieri.