Nel corso dell’ultima puntata di FarWest, Salvo Sottile ha parlato della lite tra Fedez e Naska, che si è conclusa con un labbro spaccato. Ma procediamo con ordine.

Lo scorso marzo Naska e Fedez hanno litigato (in seguito ad un commento su Instagram del primo non gradito dal secondo). Alcuni mesi dopo, in seguito alla presunta aggressione a Cristiano Iovino, Naska è intervenuto sui social: “Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno – perché la gif era di stupore, non stava ridendo – il diretto interessato può venirvi a prendere a mazzate con altre tre persone. Tre contro uno? Mezza se*a!”.

La vicenda è stata trattata a FarWest dalla giornalista Rebecca Pecori, che è andata sulle sue tracce. Una volta intercettato, ha raccontato l’accaduto parlando col suo collaboratore che ha assistito alla lite e si sarebbe beccato pure degli sputi addosso da parte di Fedez.

“Lui (Fedez, ndr) gli ha tirato uno schiaffo da dietro, saltando. A me ha preso di striscio, a lui ha fatto male. A me ha sputato addosso. Sì sì, proprio Fedez ha sputato addosso a me. Però lo ha fatto con uno davanti, era uno di un metro e novanta che pesa cento kg di muscoli. Era Rosiello. Gli ho detto ‘perdonami eh, guardiamoci da uomini, cosa faccio? Se devo mettermi contro di lui sì, ma contro di te che ca**o faccio?’“. Dopo ha aggiunto qualcosa anche Naska. “Loro facevano da scudo umano (i bodyguard di Fedez, ndr). Avevo il labbro spaccato. Ora ho in mano un referto medico che dice che c’è stato un danno fisico. Sono andato a farmelo fare il referto, mica sono stupido”.