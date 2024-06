Il conto alla rovescia sta per terminare: domani, giovedì 27 giugno, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Per l’occasione, Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale ha svelato alcuni retroscena sul reality dei sentimenti.

Il conduttore ha dichiarato che se pensa a una single e a un fidanzato delle scorse edizioni gli vengono subito in mente Mirko Brunetti e Greta Rossetti (protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello), con il loro tatuaggio di coppia fatto pochi giorni dopo essersi conosciuti. Mentre il momento più emozionante per Bisciglia è stato il falò di confronto tra Emanuele e Alessandra (Temptation Island 2015), che adesso sono sposati e hanno quattro figli. Filippo ha anche ammesso che in tutti questi anni si è più volte dovuto mordere la lingua pur di restare neutrale in determinate situazioni.

“Qual è stato il momento più emozionante? Uno dei falò che ricordo con più amore è quello di Emanuele e Alessandra, per me è stato bellissimo; oggi hanno quattro figli e si amano tantissimo. Ma al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, stette male, ci ripensò e il giorno dopo chiese di incontrare la sua fidanzata – ha dichiarato Bisciglia al settimanale Chi -. Fu la prima volta. Già, era la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto immediatamente dopo essersi lasciati, fu sorprendente anche per noi, gli dicevamo: ‘Adesso non sappiamo se Alessandra vorrà rivederti’. Invece, lei fu così intelligente… Si incontrarono al falò e lui piangeva. Vedere un uomo piangere… Beh, iniziai a piangere pure io con lui.

Quali sono le sfide principali nel gestire le mie emozioni nel programma? Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro, certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua”.