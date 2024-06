Domani, giovedì 27 giugno, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Il settimanale Chi ha dedicato ampio spazio al ritorno su Canale 5 del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, e Azzurra Della penna ha rivelato che circa due settimane fa Maria De Filippi è arrivata in Sardegna per lavorare alla nuova edizione di Temptation Island, registrata in tempi record.

“Maria in poco più di dieci giorni è riuscita a portare a casa sei puntate, l’intero programma, un tempo record”. La giornalista ha anche parlato di un nuovo arrivo al Grande Fratello: “Da Temptation Island al GF la pedalata è breve”. In sostanza, Azzurra Della Penna ha rivelato che qualcuno che è stato in questi giorni con la De Filippi In Sardegna, il prossimo settembre varcherà la soglia della porta rossa.

“La stagione estiva in tv si apre con Temptation Island - si legge sul settimanale Chi -. È la partenza per attraversare i mesi più caldi e per arrivare fino a settembre dove qualcosa (qualcuno, magari?) che si è visto transitare su queste spiagge dalle parti di Santa Margherita di Pula busserà infine alla porta rossa del Grande fratello.

Ops, lo abbiamo scritto. Ma qual è esattamente il legame, il link, il collegamento fra i due programmi? Maria De Filippi risponderebbe con quel sorriso che silenzia ogni domanda. Alfonso Signorini, saldo al timone del reality più reale che ci sia, risponderebbe certo con un suo grande classico: 'Alla prossima'”.