Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne sono già a lavoro in vista della nuova stagione del dating show, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

Di recente sono circolati diversi rumor su chi potrebbe essere “arruolato”. Massimiliano Varrese, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, si è autocandidato durante un’intervista a Turchesando: “In questa fase della mia vita artistica perché non fare le cose al contrario? Perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio”. Chissà se la De Filippi starà valutando l’appello lanciatole dall’ex gieffino.

Altri due nomi caldi sono quelli di Marco Antonio Alessio (la storia con Emanuela Malavisi è giunta al capolinea) e di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. Al riguardo, una seguace di Deianira Marzano le ha chiesto se lui e l’ex tronista si stanno frequentando, ma l’esperta di gossip ha chiarito: “Gira voce che lui aspiri ad altri ruoli in tv. Lei potrebbe cedere il trono” Un’altra possibile suggestione è quella che conduce direttamente a Sossio Aruta, reduce dalla fine della relazione con Ursula Bennardo. L’ex calciatore ha lasciato intendere che se dovesse arrivare una chiamata dalla redazione, non escluderebbe un suo ritorno a Uomini e Donne. Un’altra indiscrezione, invece, riguarda l’ex corteggiatrice Marika Abbonato.