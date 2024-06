Lo scorso 16 giugno, Sergio D’Ottavi, attraverso un comunicato pubblicato tra le sue Instagram stories, aveva annunciato la fine della storia d’amore con Greta Rossetti, svelando anche di un presunto tradimento (salvo poi fare marcia indietro nei giorni successivi).

Deianira Marzano ha subito ipotizzato che l’uomo con il quale Greta avrebbe tradito Sergio fosse Eugenio Colombo, ex fiamma della Rossetti, che, però, ha prontamente smentito. In seguito si è fatta largo l’ipotesi che potesse trattarsi di Pierluigi Cappelluzzo, del quale l’ex gieffina aveva più volte parlato all’interno della Casa. Al riguardo, l’ex tentatrice era stata piuttosto chiara: “Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone. Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuate tradimenti con i miei ex (Pierluigi, Eugenio). Ho sempre detto io in primis di volergli bene, però se sono ex è perché devono rimanere tali. Non è che ogni volta che c’è una litigata deve comparire per forza un ex, per me una relazione chiusa è chiusa quindi tranquilli non ci sono pericoli di questo genere. Non c’è stato nessun tradimento, e soprattutto loro hanno la loro vita, quindi vi chiedo per favore di non associarli a me per evitare di creare problemi anche a loro stessi. Grazie”.

Ma come stanno realmente le cose tra Greta e Sergio? Ad aggiornare i fan della coppia ci ha pensato Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, il quale ha spiegato che i due ex concorrenti del Grande Fratello si sono rivisti negli ultimi giorni, retroscena confermato anche dalla mamma di lei, Marcella Bonifacio. “Mi state chiedendo tutti di Sergio e Greta – ha esordito l’esperto di gossip -. Sono persone adulte e vaccinate, e come tutte le persone adulte stanno capendo se si possa ricucire la loro rottura. Da qui i loro incontri negli ultimi giorni. Per ora non si sa altro. Ma sicuramente stanno pensando se ricominciare o chiudere per sempre”.

Ma non è tutto. Sul web, infatti, stanno circolando due foto di Greta e Sergio in compagnia di due fan, e appare piuttosto evidente che si trovano nello stesso posto, ovvero a Jesolo (basta guardare la pavimentazione del marciapiede). Insomma, a quanto pare un ritorno di fiamma non è assolutamente da escludere.