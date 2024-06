Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, unica coppia “superstite” uscita dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, sono stati ospiti di Turchese Baracchi nel corso dell’ultima puntata di Turchesando.

L’influencer ha anticipato qualche dettaglio relativo al matrimonio della sorella Clizia Incorvaia, che il prossimo 12 luglio convolerà a nozze con Paolo Ciavarro. La loro storia è nata nel 2020 quando entrambi hanno partecipato alla quarta edizione del Gf Vip, terminata prematuramente per la Incorvaia, che venne squalificata. Nel 2022, poi, la coppia ha dato alla luce Gabriele, secondogenito di Clizia che era già mamma di Nina, avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina.

Micol ha rivelato: “Mia sorella a breve si sposerà, abbiamo celebrato l’addio al nubilato insieme, è stata una giornata da sogno, da principesse. Bellissimo, tutto curato nei minimi dettagli. Paolo non l’ha fatto l’addio al celibato, non è il tipo.

Io sono la testimone, l’abito sarà celeste, dettaglio che mia sorella ha scelto per il matrimonio. Noi regaliamo le fedi, non se la porteranno i figli Nina e Gabri, ma sarebbe molto tenere”.

Parlando, invece, di un possibile matrimonio tra lei e Tavassi, Micol ha raccontato: “Sicuramente io immagino un futuro con Edoardo, ma non immagino un matrimonio o chissà cosa… Io non vedo il matrimonio vicino nel mio futuro, più in là si potrà pensare a qualcosa del genere”.

Infine, la Incorvaia ha rivelato che alcuni dei suoi ex coinquilini nella Casa del Grande Fratello sono parteciperanno alle nozze di Clizia: “Al matrimonio ci saranno Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Giaele si sta godendo questo momento e vuole riprendere a meditare. Sogniamo tutti un ritorno con Brad, persona stupenda. Non penso che ci sarà”.