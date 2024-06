Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del Grande Fratello (lo start è fissato per il prossimo settembre), Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per reclutare gli inquilini, famoso e non famosi, che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Negli ultimi giorni stanno circolando diversi nomi di possibili nuovi concorrenti: da Cristiano Iovino a Garance Autihié (quest’ultima nuova fiamma di Fedez), da Luca Vezil (ex di Valentina Ferragni) a Vera Gemma, passando per Al Bano Carrisi (che però ha prontamente smentito) e Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del reality show. Ma, quest’ultima, ha prontamente smentito: “Apprendo di questa notizia sui social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (sì, perché gli altri vanno per la gloria!). Come si dice? L’importante p che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlare, mi date ancora più visibilità (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters)". Su X (ex Twitter), Cristina ha risposto ad un utente che le chiedeva di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, e l’ex gieffina ha risposto: “Il GF è l’ultimo dei miei pensieri”.

Intanto, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha rivelato che quest’anno sarebbero stati presi in considerazione alcuni ex concorrenti delle passate edizioni. E sui social c’è chi fa il tifo, ad esempio, per un ritorno di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, protagoniste del Gf Vip 7, altri per Giulia Salemi e Soleil Sorge, e altri ancora per Alex Belli e Edoardo Tavassi. Suggestioni che, però, al momento, lasciano il tempo che trovano.