Ieri mattina, Amedeo Venza ha associato il nome di Al Bano al Grande Fratello. Secondo l’esperto di gossip, infatti, il cantante avrebbe avuto dei contatti con la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma la richiesta di cachet sarebbe stata troppo alta da soddisfare: “Contattato un super vippone e manca solo la firma: è Albano. Il cachet sarebbe però troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà”.

Ovviamente, la notizia ha iniziato a circolare molto velocemente, ed è arrivata anche all’orecchio di Al Bano che, a Tag 24, ha risposto negando ogni coinvolgimento.

“Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto. Cachet? Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome”.

Grande Fratello, i nomi contattati

Cristiano Iovino, Garance Authié, Vera Gemma, Luca Vezil, Paola Barale, Nicola Tedde