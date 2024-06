Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione caratterizzata da un’infinità di polemiche, che di fatto ha segnato una svolta e ha indotto Pier Silvio Berlusconi a porre un freno al trash e alle litigate.

Nel corso del Gf Vip 7, molti concorrenti sono stati squalificati (Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Giovanni Ciacci, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro). La decisione dell’amministratore delegato di Mediaset di “dimenticare” quel cast (ripudiato anche da Alfonso Signorini durante un’intervista a Verissimo), è stata commentata da Nikita Pelizon su Tag 24.

“Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese”.