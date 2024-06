Lo scorso gennaio, un’ex vippona protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva annunciato che lei e il marito avevano deciso di prendersi una pausa. Stiamo parlando di Giaele De Donà, che in quell’occasione si affidò ad un video per comunicare ai suoi follower che lei e l’imprenditore Bradford Beck stavano vivendo un periodo di crisi.

“Non avrei mai voluto fare questa storia, ma ritengo che sia arrivato il momento… Io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere strade diverse. Lo dico qui per essere trasparente con voi, anche perché la nostra storia è stata anche pubblica. Tanti di voi lo avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di fare questa scelta sono tanti, poi a tempo debito ne parlerò, adesso no, non è il momento. Vi chiedo di rispettare questo momento così delicato”.

In realtà, da allora, Giaele non ne ha più parlato, e non ci sono stati più aggiornamenti al riguardo. Questo almeno fino a poche ore fa, quando l’influencer veneta ha pubblicato su TikTok un video nel quale parla di un suo ex che si “è messo con una ce**a”, e in molti ritengono si riferisca proprio a Brad. Quel che è certo. è che l'ex gieffina e il marito non si fanno vedere insieme ormai da mesi.

Giaele De Donà: "Dopo il GF non è stato semplice con Brad"

“Sono sincera, io Antonino l’ho visto due volte da quando sono uscita - aveva dichiarato Giaele De Donà a Radio Radio -. Al compleanno di Alfonso c’era anche lui quindi ci siamo beccati, e poi qualche sera fa al compleanno di Alberto e c’era anche mio marito. Quindi ha conosciuto ufficialmente anche mio marito. Adesso diciamo che non ci sentiamo. Non abbiamo più il legame di prima, non siamo più legati come prima però ecco ci capita di beccarci in giro.

No, non è che non lo sento per volontà di Brad, lui è molto tranquillo. Anche al compleanno di De Pisis loro due hanno parlato, si sono conosciuti. Brad è stato parecchio risentito (quando stava nella Casa, ndr), e quando sono uscita non è stato molto semplice per noi, soprattutto all’inizio. Abbiamo passato il primo mese molto distanti, abbiamo avuto parecchi problemi per quello che era successo con Antonino. Ma non per Antonino in sé, più per il fatto che lui pensava che io non fossi più innamorata di lui, che non avessi i sentimenti di prima. Diciamo che ci sono stati degli ostacoli da superare. Lui non è che mi vieta di uscire con Antonino, anche se di certo non gli farà piacere. È più una cosa mia di rispetto, visto quello che è successo con mio marito una volta uscita dal programma”.