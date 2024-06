Un ex allievo della ventitreesima edizione di Amici è sempre stato particolarmente legato a Maria De Filippi, tanto che la conduttrice ha speso belle parole nei suoi confronti dopo la sua eliminazione, avvenuta nella seconda puntata del Serale. Stiamo parlando di Nicholas Borgogni, che in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te, ha svelato un aneddoto sulla De Filippi. Pare, infatti, che quest’ultima abbia chiamato gli allievi in casetta alle due di notte dopo che Holden ha avuto una crisi e aveva deciso di abbandonare il programma.

“Non lo dico tanto per, ma è una grande donna. Lei è stata molto presente e non solo con me, ma con tutti noi ragazzi. Poi c’è stato un episodio in particolare che mi ha fatto riflettere molto. Un giorno ci ha chiamato alle due e mezza di notte. Io lì ho pensato ‘quanto deve amare il suo lavoro per fare una cosa del genere?!’. Lei poteva delegare o pensarci il giorno dopo e invece no, ha voluto connettersi con noi subito. Già si vede che ama il suo lavoro, ma in questi casi c’è la prova che ci tiene tantissimo. Lei vuole fare tutto al meglio. Con noi è sempre stata sincera, nel bene e nel male e questo è bello. Maria ha detto che sono il figlio che molti vorrebbero e lei per me è una grande mamma. Poi dà un’opportunità immensa a noi ragazzi e non dobbiamo mai darla per scontata.

Come mai quella notte ci ha chiamato? Holden decise di abbandonare e poi è tornato. La cosa era destabilizzante per alcuni. Essendo un grande gruppo avevamo deciso di parlare e di chiarirci. Volevamo capire come mai lui voleva andarsene e poi tornare. C’era chi diceva ‘no io non voglio’. Quindi lei ci ha chiamato alle due e mezza per capire come stavamo. Non ha aspettato il pomeriggio dopo, ha chiamato in piena notte. Poteva dormire come le persone normali e non l’ha fatto, è una grande lavoratrice e siamo tutti grati a questa donna”.