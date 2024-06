E’ giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo la rottura, avvenuta a suon di accuse reciproche a Verissimo, l’influencer e il dj ligure hanno provato a ricostruire il loro rapporto, anche per il bene della piccola Céline. Tentativo, però, risultato vano, visto che i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati circa tre settimane fa, e lei ha intrapreso una frequentazione con Aron Piper, noto attore della serie tv Elite.

Ieri pomeriggio, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha rivelato che Sophie ha lasciato la casa in cui viveva con Alessandro e si è trasferita in un nuovo appartamento: “Sophie Codegoni, dopo il caos dovuto alla nuova rottura con Alessandro Basciano, era in cerca di una nuova casa, e pare l’abbia trovata. Infatti, nel giro di poche settimane ha cambiato casa, taglio di capelli e fidanzato. Questa è la quarta casa in un anno!”. Parpiglia ha aggiunto: “Nel mentre vi dico che Basciano se n’è andato ad Ibiza, quindi rottura definitiva dopo lo scoop del flirt di Sophie con Aron Piper, anche se pare che lui abbia preso altre vie”. “Io so che presto ci sarà un incontro”, ha però replicato l’esperta di gossip.

I retroscena sull'incontro tra Sophie Codegoni e Aron Piper

"L’incontro tra Sophie Codegoni e Aron Piper, noto attore di Elite, risale ai primi giorni di Fashion Week, dove c’è stato il primo flirt tra di loro. Sophie inizia a parlare di questo ragazzo al suo migliore amico, tant’è che successivamente lo incontra di proposito all’evento Dsquared. Per un pelo non si incrocia con Alessandro Basciano, anche lui presente all’evento. Sophie e Basciano si sono lasciati circa quindici giorni fa.

Sophie e Aron hanno riso e scherzato, e l’amico della Codegoni, imbarazzato, anche perché conosce Alessandro, voleva andare via perché la situazione era sfuggita di mano tra i due, si facevano battute e apprezzamenti, diciamo che era scattato il colpo di fulmine. Io ho queste informazioni perché le ho avute da una persona vicinissima a Sophie, da uno dei suoi migliori amici - ha rivelato Deianira Marzano -.Questa cosa non può essere smentita. L’amico di Sophie vedeva troppa complicità tra i due, infatti quella sera le dice ‘Andiamo via, vedo troppa confidenza’, anche perché lui conosce Alessandro, quindi si sentiva in imbarazzo. Così si sono recati a Palazzo Parigi, un noto hotel di Milano, e Sophie si confida con l’amico dicendogli quanto fosse presa ed attratta da Aron, tant’è che la seconda sera si vedono di proposito al Lucid, un locale dove si fa solo per invito, e c’erano personaggi famosi. Passano tutta la serata vicini, tra sguardi e sorrisi scatta il primo bacio. Sono sicura al 100%! Si recano di nuovo a Palazzo Parigi, l’amico di Sophie va via e lei resta insieme a due tiktoker. Una persona che lavora lì mi ha confermato tutto, loro sono rimasti fino alle 7,20 del mattino al bar a bere insieme a questo gruppo di amici. Poi questi amici sono andati via e loro sono saliti in camera. Lei ha lasciato l’hotel alle 14,30 della domenica”.