Domani, giovedì 27 giugno, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. A poco più di 24 ore dal debutto del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, spuntano già le prime indiscrezioni, in particolare riguardo una delle nuove coppie.

Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che Raul e Martina sarebbero usciti dal programma separati: “Indiscrezioni su Raul e Martina: lei lo ha bloccato su Whatsapp e sulle chiamate! Per quanto riguarda Instagram, non possono fare movimenti strano finché non finisce il programma”.

E’ stata Martina a scrivere al programma perché lui è “geloso e possessivo”.

“Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata da dieci mesi con Raul. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta, perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

“Il nostro problema è che la mia gelosia non è in realtà così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva - ribatte Raul -. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare quanto più tempo possibile con lei, quindi io credo che la convivenza ci aiuti invece”.