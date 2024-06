Nel corso delle prime battute di Amici 23, Raimondo Todaro e Nicholas Borgogni hanno avuto un ottimo rapporto. Le cose, però, sono cambiate ad un passo dall’inizio del Serale. I due hanno discusso in più occasioni, ma adesso che il talent show è finito saranno riusciti a chiarirsi? Ospite di Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te, Nicholas ha rivelato di non aver più visto né sentito Todaro dopo la fine di Amici.

“Ad Amici qualcosa si era rotto con Raimondo e ho deciso di cambiare squadra. A un passo dal serale e tutti noi volevamo viverci quell’esperienza. Perché dal pomeridiano al serale cambia tanto. Mi è venuto a mancare un sostegno che fino a quel giorno devo dire che c’era stato. Raimondo era super presente fino a quel momento e mi spronava. Poi è venuto a mancare il sostegno e sentivo meno fiducia. Non speravo nemmeno più di guadagnare la maglia del serale. Mi dispiaceva non avere più il suo consenso e volevo andarmene dalla scuola. Poi è arrivato Emanuel, mi ha fermato e mi ha chiesto di entrare nel suo team. Però è stato difficile e ho avuto mille perplessità.

Ad oggi io e Raimondo non ci siamo sentiti e nemmeno incontrati. Invece ho sentito Emanuel, l’ho ringraziato per l’opportunità, ma in realtà ringrazio anche Raimondo. Anche perché all’inizio è lui che mi ha scelto e mi ha fatto entrare. Spero che non sia passato il messaggio che non ero grato a Raimondo, anzi. Quindi vedremo se in futuro ci sentiremo e chiariremo”.