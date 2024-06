Sıla Turkoglu e Hande Ercel hanno gareggiato al concorso "La donna più bella del mondo".

Una votazione condotta dalla rivista The Netizens Report. Sıla Turkoglu, che interpretava il personaggio Doga nella serie TV Kizilcık Serbeti, è stata nominata "La donna più bella del mondo", mentre nella lista hanno trovato posto anche Hande Ercel e Halil İbrahim Ceyhan.

Nella votazione annuale della rivista The Netizens Report, due attrici turche hanno ricevuto la nomination. Sıla Turkoglu e Hande Ercel hanno trovato un posto nella lista, mentre l’attrice Demet Ozdemir no, facendo infuriare i suoi fan.

Il secondo posto in classifica è andato alla cinese Dilraba Dilmurat, attrice e cantante di etnia uigura. Dilraba ha più di 45 milioni di followers su Douyin, la versione cinese di TikTok.

Nella votazione, Hande Ercel si è classificata terza, ma secondo molti utenti doveva essere lei la vincitrice del concorso.

L'uomo più bello del mondo il cinese Zhang Zhehan

Stesso discorso per l'uomo più bello. Il volto vincitore è cinese. Si tratta di Zhang Zhehan, scelto come "l'uomo più bello del mondo". L'attore Halil İbrahim Ceyhan è stato scelto come l'uomo turco più bello del 2024 nella votazione condotta da The Netizens Report Magazine.

Anche su questa classifica maschile le fan hanno avuto da ridire per la mancanza di nomi illustri come Can Yaman e Kerem Bursin che non sono stati proprio nominati.

I due attori turchi hanno ultimamente più successo in Europa che nel loro Paese.

Insomma sembra che la rivista Netizens Report Magazine abbia inserito solo nomi che sono conosciuti in Turchia, pur essendo un concorso mondiale.