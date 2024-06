Carlo Conti e la sua squadra sono al lavoro per comporre il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. In queste settimane sono in corso i provini, e a tentare l’ingresso nel talent show di Rai Uno ci sarebbero anche molti volti noti del mondo dei reality, in particolare del Grande Fratello. Gli ultimi che sarebbero stati provinati sarebbero Sophie Codegoni, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, con quest’ultimo che seguirebbe così le orme di sua sorella Guendalina, già concorrente di una passata edizione. Hanno fatto un provino anche le Karma B, Rosanna Banfi, tutte e tre le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro, Milena Miconi e l’attrice Patrizia Pellegrino, scartata da Carlo Conti per tre anni di fila.

Proprio in merito ad Edoardo Tavassi, Deianira Marzano, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, ha annunciato che l’ex vippone sarebbe stato scartato: “Edoardo Tavassi è stato proposto per il provino di Tale e Quale Show ma non l’hanno voluto. Forse la fidanzata, Micol Incorvaia, è nel cast. Comunque lei sta prendendo lezioni di canto".

Al riguardo, Tavassi ha rotto il silenzio, dichiarando di non aver sostenuto alcun provino per Tale e Quale Show: “Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di ‘Stron*ate che leggo dal web’ – ha esordito l’ex vippone -. Allora, circola questa notizia che io avrei fatto il provino per Tale e Quale Show e sarei stato bocciato, che poi non ci sarebbe niente di male. Però non è vero, non ho mai fatto il provino per Tale e Quale, ma vi spiego anche il perché… Non farei mai il provino per Tale e Quale perché io non potrei mai riuscire a sopportare sia le ore di trucco a star fermo, proprio per una questione mia di ansia e ancoraggi per gli attacchi di panico, soprattutto quando devono fare lo stampo della tua faccia e devi rimanere con questa maschera… L’ha fatto mia sorella, l’ho visto, e per il mio stato psicologico quella cosa è tipo fantascienza, sarebbe come andare sulla luna. Io non l’ho mai fatto questo provino, però non so perché girano queste boiate, voi non date retta a tutto quello che sentite, sparano ca**ate!”.