Ieri, giovedì 27 giugno, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima attesissima puntata della nuova edizione di Temptation Island.

Durante la clip di presentazione, Jenny Guardiano ha rivelato che il suo fidanzato, Tony Renda, ha avuto delle conversazioni private con altre ragazze, alle quale avrebbe fatto anche dei complimenti “particolari”. Ma il dj potrebbe non essere l’unico ad aver scritto ad altre persone. Ieri sera, infatti, la tiktoker Andy Respiggi ha pubblicato su Instagram e X una presunta chat Messanger di Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella.

Nella prima puntata di Temptation Island la coppia originaria di Napoli (nello specifico del quartiere Fuorigrotta) è già in crisi. Dopo aver visto Lino molto vicino alla tentatrice Maika, Alessia ha chiesto un falò di confronto anticipato, ma lui non si è presentato: “Non voglio vedere altro, non gli faccio fare la vacanza qui. Me ne voglio andare. Se viene? Lo affogo! Mi sta mancando di rispetto”.

Dopo diversi video di Lino visti nel Pinnettu, Alessia è arrivata al primo falò con le altre ragazze e ha visto altre clip in cui il fidanzato ci provava con la single Maika, e poi ha parlato di lei: “Quanto sono belle le donne? Se faccio i complimenti anche alla mia donna? No! Perché la mia è moscia. Io sono un tipo creativo e divertente, ma con la mia fidanzata siamo dei morti. Lei purtroppo è il mio esatto contrario”. A quel punto Alessia è sbottata, si è allontanata dal falò e ha avuto una crisi: “Lui fa schifo. Ho il cuore a mille e me ne voglio andare. Non ce la faccio a vedere tutti questi video non posso farcela. Quanto è viscido. Il problema è lui e non sono io. Io non ce la faccio più, me ne voglio andare via adesso”.

Martina ha accompagnato l’amica a sedersi e le ha consigliato di lasciare Lino: “Lo capisci che non puoi stare così? Lui va allontanato dalla tua vita. Lo devi fare per la donna che sei, per il fatto che sei mamma. Quello è una persona che va eliminata e devi andare avanti. Tanto passa, tutto va avanti e con il tempo passa tutto”.