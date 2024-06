Ieri, giovedì 27 giugno, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island.

Focus su due coppie in particolare, quelle formate da Alessia Pascarella e Lino Giuliano, e Jenny Guardiano e Tony Renda. A distanza di poche ore dall’ingresso nei rispettivi villaggi, Alessia e Jenny sono state chiamate nel pinnettu, dove hanno avuto loro malgrado modo di apprendere nuove rivelazioni sui rispettivi fidanzati. Nello specifico, Tony ha raccontato di aver avuto una doppia vita, ammettendo di averci provato in più occasioni con diverse ragazze in discoteca (fa il dj), e di non portare la compagna nei suoi viaggi all’estero per essere libero di agire “indisturbato”. Anche per Alessia è arrivata una doccia gelata. Lino, infatti, si è molto avvicinato ad una delle tentatrici, Maika e, nel vedere queste immagini, la fidanzata è scoppiata in lacrime, e ha chiesto un falò di confronto immediato (rifiutato da Lino).

Nel frattempo, emergono i primi retroscena su una delle single presenti a Is Morus Relais. Stiamo parlando di Mara Valentini, 28 anni di Taranto. Da circa un mese ha aperto una sua accademia di lashmaker nella quale insegna. È molto legata alla sua famiglia e al suo cagnolino di 4 anni. Le piace il ballo. Ma non è tutto, perché stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la tentatrice sarebbe l’ex di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip.