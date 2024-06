Lo scorso anno, al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha iniziato a circolare la voce secondo cui alcuni ex inquilini della Casa di Cinecittà sarebbero stati “bannati” da Mediaset. Al riguardo intervenne anche Attilio Romita. “Ho saputo che per l’editore saremmo da scordare o comunque non invitare più sui suoi canali”. La scorsa settimana, Nikita Pelizon ha anche parlato di una “black list”, e ieri è tornata a commentare la vicenda a TNT Attenti a quei due, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi e Edoardo Tavassi (quest’ultimo tra i protagonisti proprio del Gf Vip 7).

“Il botta e risposta con Giovanni Ciacci? Mio Dio che ridere. Se c’è una black list di personaggi del GF Vip che senza distinzione di comportamento sono fuori? Senti, parliamoci proprio chiaro, a livello oggettivo. Quando uno usciva dal Grande Fratello mi è stato spiegato che faceva un botto di cose. Quando siamo usciti noi questa cosa non c’è stata, con noi le cose sono cambiate. Quindi io non so cos’è successo. A livello oggettivo se dobbiamo essere onesti e sinceri qualcosa è successo. Poi se uno non vuole chiamarla black list, ma in un altro modo, a me va bene, ma cambia poco. La realtà, la verità è una. Vedo gli effetti di questa cosa. Ma a prescindere si va avanti e ci si impegna nel lavoro.

Ad esempio io sono una giurata su Sky. Questo è un reality molto interessante. Si tratta di un format televisivo nuovo, che va in onda su Sky e sul digitale. Vanno a sfidarsi 15 ragazze su ballo, recitazione e canto, nel giro di 3 minuti. Quindi sono prove difficilissime. Inoltre noi giurati facciamo domande per comprendere meglio come sono le concorrenti. Nella prossima puntata ci saranno cose molto carine, delle esibizioni speciali. Dove potete vedere questa trasmissione? Lunedì alle 21 sul canale 229 di Sky e 68 del digitale terreste. Poi ho anche altri progetti, un’altra canzone e anche una mostra”.