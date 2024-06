Antonella Fiordelisi è tornata single dopo la breve storia con Mariano De Matteis. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva iniziato lo scorso maggio una frequentazione con l’imprenditore, ufficializzando il flirt pubblicando sui suoi profili social alcune foto di loro insieme.

Tuttavia, nelle passate settimane, la frequentazione tra i due è giunta al capolinea e ieri, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha confermato che Antonella è tornata ad essere single. La stessa Fiordelisi, attraverso un tweet, ha rivelato di aver rivisto un suo ex (Mariano, ndr): “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”. In seguito, l’ex vippona ha pubblicato la foto di un abbraccio con De Matteis.

Nel frattempo, Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, pare abbia ritrovato l’amore con una ragazza che, però, “vuole tenere nell’ombra”.